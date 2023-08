Kat Ozzy was 2 jaar lang vermist, nu heeft baasje Jamie hem terug

Ozzy ligt lekker te slapen (foto: Jamie Deckert). Ozzy is weer thuis (foto: Jamie Deckert). Kat Ozzy is weer terug (foto: Jamie Deckert). Volgende 1/3 Ozzy ligt lekker te slapen (foto: Jamie Deckert).

Bijna twee jaar lang was kat Ozzy van Jamie Deckert uit Eindhoven vermist. Het beestje was weggelopen en sindsdien ontbrak ieder spoor. Tot afgelopen maandag. Jamie werd midden in de nacht gebeld met de mededeling dat haar kat was gevonden. "Ik heb alleen maar gehuild", vertelt ze donderdag in radioprogramma Afslag Zuid.

Op 8 oktober 2021 liep Ozzy weg van huis. Dat viel Jamie en haar vriend Patrick zwaar. "We hebben Ozzy al sinds hij kitten was. We adopteerden hem samen met een ander katje. Toen hij weg was, bracht dat wel heel veel verdriet", herinnert ze zich. Jamie deed alles om haar huisdier weer terug te vinden. Ze hing posters en flyers op en nam contact op met Amivedi, een stichting die zich inzet voor vermiste en gevonden huisdieren. "We hebben zelfs speurhonden ingeschakeld om Ozzy te proberen te vinden. Maar het leverde toen niks op."

"Hij laat ons niet meer met rust."

Tot deze week dus. Jamie werd om één uur 's nachts wakker gebeld door de dierenambulance. "De medewerker vroeg of het klopte dat ik mijn kat kwijt was en noemde opeens alle gegevens op van Ozzy. 'We hebben hem hier', zei hij daarna. Ik vroeg nog of hij dood of levend was", zegt Jamie vol ongeloof. Ozzy leefde nog en de dierenambulance kwam hem diezelfde nacht brengen. De hereniging was heel emotioneel, vertelt Jamie. "Ik heb alleen maar moeten huilen. Ik geloofde het bijna niet." Ook de kat leek blij om zijn baasjes weer te zien. "Hij kroop meteen op schoot. Sinds hij terug is, laat hij ons niet meer met rust."

"Na twee jaar ga je van het ergste uit."