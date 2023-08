Gewonde automobilist zoekt hulp bij boer: 'Op het erf zakte hij in elkaar'

Een auto is donderdagavond aan de Watersteeg in Herpt van de weg geraakt en tegen een boom tot stilstand gekomen. De bestuurder, een man van in de twintig, raakte zwaargewond.

De auto raakte rechts van de weg in de berm. Toen de bestuurder terug probeerde te sturen, botste hij aan de linkerkant van de weg tegen een boom.

Op de weg staan remsporen. Het slachtoffer wist zelf uit de zwaar beschadigde auto te komen en strompelde naar een boerderij in de omgeving. Daar kreeg hij eerste hulp. Het slachtoffer is met een ambulance naar het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg gebracht.

Het slachtoffer klopte bij een boerderij aan voor hulp. "Mijn vrouw deed open en waarschuwde mij. Ik heb hulpdiensten gebeld", vertelt de boer. "Hij was gewond aan een been, onder zijn knie. Op het erf is hij in elkaar gezakt. Of van de pijn, of hij was in shock."

De meldkamer hield op afstand contact met de boer. "We hebben nog enkele dekens gehaald om het slachtoffer warm te houden. De ambulance was er vrij snel. Zij hebben de medische hulp van ons overgenomen."

Volgens getuigen wordt er op de weg, waar een flauwe bocht in zit, vaak te hard gereden. Het is het derde ongeluk in twee jaar tijd.