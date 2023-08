Eveline kreeg de wil om te winnen van haar ouders

Atlete Eveline Saalberg (25) heeft haar genen mee: haar moeder was meerkampster, haar vader hardloper op de langere afstanden. Het was daarom niet verrassend dat Eveline op jonge leeftijd voor atletiek koos. In 2019 kwam haar doorbraak en maakte het Nederlandse publiek voor het eerst kennis met de Vessemse. Ze won de Nederlandse titel op de 400 meter horden en dat kwam mede door een bijzondere voorbereiding.

Leon Voskamp Geschreven door

Voor het NK was de studente geneeskunde namelijk met vrienden anderhalve week naar Zuid-Tirol geweest. “We hebben vakantie gevierd en flink getraind. Normaal liep ik de 200 en 400 meter, dit soort van trainingskamp heb ik me met name op de horden gericht. Ik gebruikte schema’s van mijn trainer als basis. Het lopen ging best wel goed, ik ging met een tevreden gevoel terug naar Nederland.”

"Tegenwoordig zou je met die tijd niet bij de top horen."

Dat ze Nederlands kampioen werd, was voor haar een grote verrassing. “Vooraf had ik alleen het podium verwacht als ik een perfecte race zou lopen. Niet dat ik won in een spectaculaire tijd overigens, want tegenwoordig zou je niet eens bovenin meedoen.” Haar studie stond op 1, maar daar kwam verandering in toen bondscoach Laurent Meuwly met Eveline in gesprek raakte. Hij zag veel potentie in de Brabantse atlete, die als Nederlands kampioen niet eens heel veel tijd met de sport bezig was. “Ik vroeg mezelf ook al af hoe goed ik zou kunnen worden als ik meer investeerde in de sport.” Ze ging op advies van de bondscoach parttime op Papendal trainen en daarnaast was er tijd voor de studie. Op haar 21ste had Eveline haar bachelor geneeskunde op zak. “Door de trainingen op Papendal werden mijn tijden veel beter. Ik werd uiteindelijk fulltime atlete en ben de bond dankbaar voor de kans. Ze trainen niet alleen de toppers, maar ook sporters die talentvol zijn, maar nog stappen moeten zetten.” Ze heeft ook veel te danken aan haar ouders. “De mentaliteit om ergens volledig voor te gaan, heb ik van hen meegekregen. Een topsporteigenschap: we willen altijd beter worden.”

"Je wint en verliest samen, dat schept een band."