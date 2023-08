Geboeide man op sokken meldt zich toch maar bij de politie

De man die donderdagochtend met handboeien om zijn polsen door Helmond liep, heeft zich vrijdagochtend gemeld in het politiebureau in Helmond. Hij is vastgezet voor verhoor en zal zich op een later tijdstip moeten verantwoorden bij de rechter.

De man ging er donderdagochtend vandoor nadat agenten hem in de boeien hadden geslagen. Dit deden ze na een 'gebeurtenis in de huiselijke sfeer'. De man liep vervolgens op sokken door de stad en vroeg omstanders om hem te bevrijden. Volgens getuigen vertelde de man hen hij een wilde nacht met zijn vrouw achter de rug had. Slijptol

Volgens het ED zou de man ook iemand van de plantsoenendienst hebben aangesproken met het verzoek zijn handboeien door te slijpen. De man zou volgens deze medewerker een slijptol bij zich hebben gehad. Waar hij die vandaan had, is niet bekendgemaakt. De groenarbeider weigerde de man te helpen uit angst diens polsen door te snijden. Ook was er geen stroom in de buurt. De verdachte kon niet hard lopen met de handboeien om, zag de man van de plantsoenendienst.