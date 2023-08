Geboeide man op sokken claimt 'wilde nacht met vrouw te hebben gehad'

Een man die donderdagochtend door de politie in de handboeien is geslagen in Helmond is daarna op de vlucht geslagen. De man loopt nog altijd op sokken door de stad en vraagt aan omstanders om hem te bevrijden. Volgens getuigen vertelt de man dan hij een wilde nacht met zijn vrouw zou hebben doorgebracht.

Ron Vorstermans Geschreven door