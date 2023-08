Buurt krijgt slapende bewoner niet wakker terwijl pannetje op vuur staat

Een pannetje op het vuur heeft vrijdagochtend voor enige paniek gezorgd in een huis aan de Bennekelstraat in Eindhoven. Er brak een klein brandje uit terwijl de bewoner in slaap was gevallen.

De brandweer werd gewaarschuwd door omstanders die rook uit de woning zagen komen. De bewoner had een pannetje op het vuur gezet, maar was in slaap gevallen. De Eindhovenaar werd niet wakker, ondanks de commotie voor het huis. Brandje

Er brak een klein brandje uit in het huis. De brandweer heeft het het vuurtje gedoofd en de woning geventileerd. Hoe groot de schade precies is wordt nog onderzocht. De bewoner is door de brandweer wakker gemaakt en door de ambulancedienst nagekeken.