Arnaud zag zijn bedrijf in vlammen opgaan: 'In twee uur was alles weg'

In een loods in Drongelen woedde donderdagavond een grote brand. Niemand raakte gewond, maar het gebouw was niet meer te redden. Van het cateringbedrijf van Arnaud van de Pol, dat in de loods zat, is niets meer over. In het gebouw zat ook een boerderijwinkel. Vrijdagochtend zijn medewerkers hard aan het werk om de draad weer een beetje op te pakken. "We moeten gewoon verder vandaag."

Terwijl ze wachtten op de brandweer, probeerde hij en zijn vrouw zo veel mogelijk spullen te redden. "Met man en macht hebben we spullen uit de schuur gehaald, maar de brand ging zo snel dat het niet te doen was. Daarna zijn we naar ons huis en de andere schuur gegaan en hebben we daar alle spullen eruit gehaald, voor het geval die ook af zouden branden."

De brand brak aan het begin van de avond uit. Medewerkers van Nosjuh's Catering, het bedrijf van Arnaud en zijn vrouw, waren vlak daarvoor nog bestellingen van het weekend aan het voorbereiden in de keuken. "Ze waren tot vijf uur aan het werk, toen was er nog niks aan de hand", weet de eigenaar. "Ik ben zelf net na vijven ook nog in de keuken geweest. Het enige dat toen aanstond was de droger. Ik denk dat de brand daar is begonnen."

Het huis van Arnaud en zijn vrouw staat tegen de loods aan. Daarachter wonen zijn schoonouders in een mantelzorgwoning. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar de huizen en een andere loods op het terrein. "Daar hebben we geluk mee", zegt Arnaud. "Voor zover je het geluk kunt noemen dan."

De volgende ochtend is Arnaud redelijk nuchter onder wat er allemaal is gebeurd. "Ik ben natuurlijk wel geschrokken. Je bouwt iets op en dat breekt dan in twee uurtjes af, dat is heel zuur. Maar ik ben een vrij nuchter persoon. We staan nu voor een uitdaging en moeten gewoon verder. Al heb ik af en toe wel een dipje, want ik heb een kort nachtje gehad en er komt nu veel op ons af."

De frietkraam van het bedrijf is gespaard gebleven en gaat dit weekend gewoon op pad. "Zo proberen we steeds verder de draad weer op te pakken." Maar echte catering zit er komende tijd nog niet in. "Dat gaat nog een hele tijd duren, dat heb ik wel door. Het is gewoon even afwachten hoe het zich ontwikkelt. We hopen in ieder geval volgend jaar weer in bedrijf te zijn."

Beelden van de brand: