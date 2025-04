Omstreden gebedsgenezer houdt kinderwensdienst: 'God is geen automaat'

De Brabantse Tom de Wal organiseert met zijn religieuze organisatie Frontrunners Ministries vandaag een 'kinderwensdienst' in Dussen. Tijdens zo'n dienst wordt gebeden voor stellen met een kinderwens, want zo betoogt de Wal: 'volgens de bijbel zal er geen man of vrouw onvruchtbaar zijn'. Volgens experts is het niet realistisch dat God dit zo maar kan regelen: "God is geen automaat waar je een muntje ingooit."

"Kijk eens, dit zijn kaartjes die we hebben gehad naar aanleiding van onze laatste kinderwensdienst en we gaan er opnieuw een doen op zaterdag 19 april", vertellen Tom en Femke de Wal in een video op de Instagrampagina van Frontrunners Ministries. Tijdens de dienst gaan ze samen bidden voor stellen met een kinderwens waarbij het nog niet is gelukt om zwanger te raken. "Sta jij in geloof, heb jij een kinderwens en misschien nog een wonder van God nodig, dan heeft God een wonder voor jou", zegt Tom de Wal met een grote glimlacht op zijn gezicht en geboortekaartjes in zijn hand.

"God is geen automaat."

Cultuurtheoloog Frank Bosman, verbonden aan Tilburg University, ziet gelovigen vaker bidden voor hun kinderwens. "In de rooms-katholieke kerk wordt ook veel gebeden om een kind. De gedachte is dan dat je er niet alleen voor staat en dat je God vraagt om hulp. Ze dwingen God niet af om een kind aan hen te geven. Dat is wel wat er bij Frontrunners gebeurt." Bosman is kritisch: "Het staat niet letterlijk in de uitnodiging, maar de uitnodiging suggereert wel dat wanneer er voor je wordt gebeden tijdens de kinderwensdienst, je een kind zult krijgen."

En daar gaat het mis volgens hem. "Het is theologisch bedrog en dat kan gewoon niet. Bij God geldt niet het principe: 'u vraagt, wij draaien'. God is geen automaat waar je een muntje ingooit en er vervolgens iets uitkomt. Natuurlijk kun je bidden voor steun, maar elke dominee in de christelijke kerk zal zeggen: 'we willen best samen bidden, maar we kunnen het niet altijd waarmaken'."

Wie is Tom de Wal? Tom de Wal (31) uit Oosterhout richtte in 2016 Frontrunners Ministries op. Met deze religieuze organisatie organiseert hij genezings- en bevrijdingsdiensten door het hele land. De bijeenkomsten zijn omstreden. Tijdens deze diensten zouden mensen 'genezen' kunnen worden van ziektes als MS, Parkinson en kanker en 'bevrijd' van 'demonen' als homoseksualiteit en autisme. Frontrunners Ministries is een stichting met een ANBI-status. ANBI staat voor algemeen nut beogende instelling, dat zijn organisaties die voor tenminste 90 procent het algemeen nu moeten beogen. Voorbeelden daarvan zijn ziekenhuizen en milieuorganisaties. De Wal heeft de afgelopen jaren miljoenen ingezameld. Alleen al in 2023 ontving hij vijf miljoen aan giften. Een deel van dit geld wil hij besteden aan de bouw van een nieuwe megakerk in Dussen, maar daar zijn buurtbewoners niet blij mee. In december 2024 trok hij zijn vergunningsaanvraag voor het nieuwbouwpand in en momenteel organiseert hij evenementen in het oude pand. Zo staat er dit Paasweekend een meerdaagse conferentie op het programma waar de Amerikaanse televisie-evangelist Keith Moore komt spreken. Moore kon vorig jaar op kritiek rekenen in VS, omdat hij een bedrag van 10 miljoen inzamelde en daar een privéjet van kocht. Hij is nu in het bezit van maar liefst drie privévliegtuigen.

Carin van Laarhoven is psychosociaal therapeut en ervaringsdeskundige. Ze helpt stellen met een kinderwens. Haar kijk op de kinderwensdienst is dubbel: "Het is een kwetsbare groep. Aan de ene kant kan het bezoeken van een kinderwensdienst helpen. Mensen halen er kracht en hoop uit. Ik probeer mijn cliënten mee te geven dat het belangrijk is om hoop te houden in plaats van angst."

"Dan krijg je nog een trap na."

Aan de andere kant vindt ze het bijwonen van zo'n dienst ingewikkeld. "Het zou natuurlijk kunnen dat je naar een dienst gaat met een vurige kinderwens en je de maand daarop zwanger bent. Dan denken mensen: 'zie je wel, het heeft geholpen.' Maar wie zegt dat het daardoor komt? Wie zegt dat je niet sowieso zwanger was geraakt?"



De therapeute komt veel stellen tegen die ergens steun in zoeken tijdens een vruchtbaarheidstraject. "Bijvoorbeeld in het geloof, het krijgen van een bepaalde massage of het drinken van bepaalde thee."

"Dan zal het wel aan jezelf liggen."

Van Laarhoven denkt dan meestal 'baat het niet, dan schaadt het niet'. "Maar wat als het zwanger worden na een dienst uitblijft? Ben je dan niet gelovig genoeg? Dat is iets moeilijks. Wordt je worsteling dan nog groter? Het kan ervoor zorgen dat mensen nog wat dieper gaan in hun toch al moeilijke verdriet en traject." Cultuurtheoloog Bosman sluit zich daarbij aan: "Als je na zo'n dienst niet zwanger raakt, zijn er twee opties. Of God bestaat niet, of je geloof is te klein. Dat eerste is voor een gelovige geen optie, dus dan zal het wel aan jezelf liggen. Als je dan al in een hoek ligt, dan krijg je nog een trap na en dat wordt aangezet door dit soort charlatans."



In een eerdere reactie aan Omroep Brabant liet De Wal weten 'Gods Woord' te prediken tijdens de diensten en geen schuld bij mensen neer te leggen wanneer ze niet meteen zwanger worden. "We moedigen hen gewoon aan om God te vertrouwen en te volgen in hun leven." Naast kinderwensdiensten organiseert Frontrunners Ministries ook genezings- en bevrijdingsdiensten door het hele land. Benieuwd? Omroep Brabant maakte er een podcast over.

Wachten op privacy instellingen...