Noa Lang afwezig tegen Vitesse, ook tegen Rangers FC nog een twijfelgeval

Sportief loopt bij PSV alles op rolletjes. Vier officiële wedstrijden, vier overwinningen. Nu wacht volgende week de belangrijke confrontatie tegen Rangers FC, maar eerst moet er gewonnen worden bij Vitesse. Daarom geen woord over de Schotse tegenstander uit de mond van Peter Bosz. De volle focus ligt op de wedstrijd tegen Vitesse, waar hij weer geen beroep kan doen op Noa Lang.

“Noa Lang zou morgen kunnen spelen, maar volgens de dokter nemen we dan een risico dat hij er langer uit ligt. Dat risico gaan we natuurlijk niet nemen.” Het is ook nog onduidelijk of hij dinsdag wel mee kan doen. Daarover kon Bosz nog geen uitsluitsel geven.

Noa lang is de voorlopige smaakmaker van PSV, maar is wel de eerste die loopt te kwakkelen met zijn fitheid. Hij had een tik gekregen tegen FC Utrecht en bleef uit voorzorg tegen Sturm Graz op de bank. Morgen tegen Vitesse is hij er helemaal niet bij. De aanvaller heeft last van een spierkneuzing.

PSV presenteerde deze week Jerdy Schouten. De middenvelder zit bij de selectie maar lijkt nog niet te gaan starten. Wel gaf Peter Bosz aan dat hij verder was dan Malik Tillman, een andere middenvelder die vorige week werd gepresenteerd. “Malik heeft 45 minuten meegedaan bij Jong PSV, maar heeft verder deze voorbereiding nog weinig minuten gemaakt. Jerdy heeft al wel speeltijd gehad bij Bologna. Hij is verder dan Malik.”

Dat was het enige wat de trainer over de wedstrijd tegen Rangers FC kwijt wilde, want verder ligt de focus op Vitesse. “We hebben maar een paar dagen om ons voor te bereiden op Vitesse. Daar moet de volle focus op liggen. Na de wedstrijd hebben we twee dagen om ons op Rangers FC voor te bereiden.”

Tot slot ging het nog over hoe tevreden de trainer was over de eerste weken. Na wedstrijden benadrukt hij vaak de verbeterpunten, is daar een reden voor? “Ik ga niet zeggen dat het slecht is om mijn ploeg scherp te houden. Dat is gewoon mijn eigen waarheid. Maar ik ben ook over genoeg dingen wel tevreden. Dit is een hele goede ploeg.”

Bosz doet verder geen uitspraken of die goede ploeg nog verder versterkt of verzwakt gaat worden. "We kijken voor elke linie naar versterkingen, maar daar houdt Earnest Stewart zich mee bezig. Ik mag gelukkig meepraten maar kan je geen updates geven."