Voor het eerst sinds uitbraak pandemie geen enkele coronapatiënt op de ic

Op de intensive cares van de Nederlandse ziekenhuizen ligt niemand meer die besmet is met het coronavirus. Dat is voor het eerst sinds februari 2020, toen het virus in ons land opdook.

In de afgelopen 24 uur hebben de laatste twee coronapatiënten de intensive care verlaten. Het is nog niet duidelijk of zij inmiddels zijn opgeknapt, of dat ze zijn overleden. Overigens benadrukt het Landelijk Coördinatiecentrum PatiëntenSpreiding (LCPS) dat het om een momentopname gaat. De cijfers worden dagelijks vastgesteld. Mogelijk wordt er later op de dag alsnog een coronapatiënt van een verpleegafdeling naar de ic gebracht. Op die verpleegafdeling nam de bezetting de afgelopen tijd juist iets toe. Waarschijnlijk komt dat door de opkomst van een nieuwe variant van het virus. Begin deze maand lagen er ongeveer 40 coronapatiënten op de verpleegafdelingen, inmiddels zijn dat er ruim 70. Op de top van de pandemie, tijdens de eerste golf in april 2020, lagen meer dan 1400 coronapatiënten op de intensive care.