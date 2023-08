Opvolgers van Max Verstappen in de rij bij McLaren: 'Heel ander stuurtje'

Als een echte formule 1-coureur met 200 kilometer per uur door de bocht scheuren. Het kan dit weekend in Eindhoven. Niet in het echt, maar in een simulator. Het Britse team McLaren is op zoek naar topcoureurs en dat trekt heel wat snelheidsmonsters. “Dit is wel wat anders dan het stuurtje dat ik thuis heb”, zegt Indra, die voor de zoveelste keer in de simulator stapt.

Op het 18 Septemberplein staat een grote truck met daarvoor een sportwagen, waar veel mensen op afkomen. De meeste die een kijkje komen nemen zijn fan van Max Verstappen en niet van Lando Norris, de nummer 1 coureur van McLaren. Maar dat mag de pret niet drukken. “McLaren is verre van een concurrent, dus dit is ook een keer leuk om te zien”, zegt Göran. Naast hem zit Indra achter het stuur. Hij is wel fan van de Britse coureur en was meteen enthousiast toen hij hoorde dat het team naar Eindhoven zou komen. “Vandaag ben ik eerder gestopt met werken, zodat ik hieraan mee kon doen.” Indra heeft thuis ook een simulator en staat inmiddels bovenaan in de ranking. “Je kan kaartjes winnen voor Zandvoort, dus ik blijf doorgaan om mijn score te verbeteren.”

