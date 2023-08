Dode bij botsing auto's op kruising, slachtoffer uit de auto geslingerd

Bij een botsing op de kruising van de Graaf Engelbertlaan met de Mastbosstraat in Breda, waarbij twee auto's betrokken waren, is vrijdagnacht iemand om het leven gekomen. De botsing vond rond halfdrie 's nachts plaats.

Volgens een politiewoordvoerder negeerde een van de twee betrokken automobilisten vermoedelijk een rood verkeerslicht op de kruising. Daarbij ramde hij de andere auto. "De bijrijder van de auto die door rood reed werd uit de auto geslingerd en overleed."

Na de botsing belandde een van de betrokken auto's honderd meter verderop, de andere auto bleef op de kruising staan.

Traumaheli

Vanwege de ernst van de situatie landde een traumahelikopter op een veld in de buurt. Er werd nog geprobeerd het slachtoffer op de weg te reanimeren, maar dit lukte niet meer.

De bestuurder van de auto die het rode verkeerslicht genegeerd zou hebben is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Hij is zwaargewond.

De bestuurster van de andere auto was goed aanspreekbaar.

Onderzoek

Bij de botsing raakte een lantaarnpaal beschadigd en een verkeersbord belandde aan de andere kant van de weg.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht.