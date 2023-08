Nando (27) heeft rol in Dagboek van een Herdershond: 'Nooit verwacht'

Nando Liebregts (27) uit Boxtel kan een nieuw hoofdstuk aan zijn jongensboek toevoegen. Hij heeft de rol bemachtigd in het muzikale tv-programma Dagboek van een Herdershond. Nando heeft het Syndroom van Down, maar dat heeft hem er nooit van weerhouden zijn acteerdroom na te jagen: "Ik hoop dat ik ooit in The Passion mag spelen."

De rol die Nando heeft gekregen is die van Bertus. Een man die vermoord wordt om iets wat hij heeft gezien. De musical Dagboek van een Herdershond is gebaseerd op de populaire tv-serie die tussen 1978 en 1980 op de buis was. Het verhaal draait om kapelaan Erik Odekerke die tot een gelovige gemeenschap in een klein dorp in Limburg toetreedt. Ondanks zijn goede bedoelingen, jaagt hij veel mensen tegen zich in het harnas.

"Toen die theatertour in première ging, was daar Albert Verlinde", vertelt Nando enthousiast. "Hij vroeg me of ik mee wilde doen met Dagboek van een Herdershond." Daar hoefde Nando niet lang over na te denken: "Ik had dit niet aan zien komen, maar ik vind dit wel heel erg leuk!"