Tijmen hockeyt nu zonder zijn broer: 'Ging nooit over onze eigen kwaliteit'

Hockeyers Tijmen en Pepijn Reyenga waren jarenlang onafscheidelijk. De broers wonen nog wel in hetzelfde huis in Den Bosch, maar op het veld zijn ze sinds een jaar niet meer samen. Tijmen (23) koos er als oudste van het tweetal voor om vorig jaar HC ’s-Hertogenbosch te verruilen voor Oranje-Rood. Ook in de EK-selectie zijn de Brabanders uit elkaar gehaald.

Leon Voskamp Geschreven door

Pepijn was door bondscoach Jeroen Delmee opgenomen in de voorselectie van het EK, maar de talentvolle Bossche hockeyer wist geen plekje in de definitieve groep te veroveren. De twee jaar oudere Tijmen zit wel bij de selectie, net als eerder dit jaar bij het WK. “Natuurlijk had Pepijn er ook graag bijgezeten, maar het kwam nog net iets te vroeg voor hem. Hij gaat nu lekker op vakantie, we hoeven ons geen zorgen over hem te maken.”

"Het ging nooit over onze individuele kwaliteiten."

Op clubniveau dragen ze niet meer hetzelfde shirt. Tijmen koos er in 2022 voor om zijn ‘grote liefde’ te verlaten voor Oranje-Rood. Hij tekende voor drie seizoenen bij de competitie- en provinciegenoot. “De transfer heeft er deels mee te maken dat ik los kom te staan van mijn broer. Het ging altijd over ons samen, nooit over onze individuele kwaliteiten. Het was de juiste keuze, want ik heb me verder ontwikkeld in Eindhoven. Bij Den Bosch was ik een jonkie die z’n ding kon doen, bij Oranje-Rood heb ik een leidende rol gekregen.” Qua club ziet hij duidelijke verschillen. “In Den Bosch was er meer sprake van Brabantse gezelligheid. Alle leden zijn betrokken bij de vereniging. Dat zie je bijvoorbeeld aan de opkomst van lagere teams bij wedstrijden van het eerste. Bij Oranje-Rood is de sfeer wat killer, maar de trouwe clubmensen zijn super.”

"Ik hockey vanuit mijn gevoel."

Vleugelverdediger Tijmen is een pure liefhebber. Hij is geen speler die je vol moet stoppen met tactische plannen. “Ik hockey vanuit mijn gevoel en wil sterke punten zoals mijn snelheid benutten. Als ik teveel na moet denken, maak ik verkeerde keuzes en krijg je een stuntwedstrijd.” Niet alleen bij Oranje-Rood, maar ook in het Nederlands team staat plezier voor hem centraal. “Er zijn jongens die al meerdere titels hebben gewonnen, ik heb die ervaring nog niet. Ik ga er vooral heen om te genieten en leg mezelf niet teveel druk op. Het is fijn dat we in de groepsfase al zware tegenstanders hebben, dan moeten we vanaf het eerste moment scherp zijn.”

"Ik ben er dichtbij, maar moet het wel laten zien."