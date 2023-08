Vijf kittens en een kat gered bij brand in huis, dieren op de stoep beademd

Vijf kittens en een kat zijn zaterdagochtend gered bij een brand in een huis aan de Plataanstraat in Breda. De rook kwam door de geopende ramen op de eerste etage naar buiten.

De brandweer was snel aanwezig en had de situatie snel onder controle.

De kat werd door de brandweer aan de beademing gelegd. De kittens leken het volgens een 112-correspondent goed te maken.

Voor de dieren werd de dierenambulance ingeschakeld. Wat in brand stond in huis, is niet bekendgemaakt. Hoe de brand is ontstaan, wordt onderzocht.