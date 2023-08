PSV profiteert ondanks dramatische eerste helft van misstap Ajax

PSV heeft zaterdagavond met 3-1 gewonnen van Vitesse. In het Gelredome speelden de Eindhovenaren een waardeloze eerste helft. Na rust wisten ze dankzij doelpunten van Ismael Saibari, Yorbe Vertessen en Luuk de Jong een achterstand om te buigen. PSV profiteert bovendien van het gelijkspel van concurrent Ajax eerder op de dag bij Excelsior (2-2).

Het was een godswonder dat PSV na ruim een uur spelen op voorsprong stond. Wie dat na het zien van de eerste helft had voorspeld werd misschien wel voor gek verklaard. Het leek in de eerste 45 minuten helemaal nergens op bij de Eindhovenaren. Dat het bij rust maar 1-0 voor Vitesse stond, lag aan het gebrek aan scherpte bij de thuisploeg.

Uitgerekend Marco van Ginkel, oud-speler van PSV, had Vitesse op voorsprong gezet. Hij was in de eerste helft ongrijpbaar doordat het Eindhovense middenveld niet mee leek te verdedigen. Van Ginkel had nog wel meer dan één treffer kunnen maken, maar doordat Jordan Teze de bal van de lijn haalde bleef het 1-0.

Ommekeer

Wat er in de rust gezegd is, blijft nog even een vraagteken. Maar in de tweede helft stond er wel een ander PSV. Goed was het nog steeds niet maar het werd in ieder geval dreigend voor de goal van Vitesse. De driedubbele wissel van trainer Peter Bosz pakte daarin goed uit.

Het was Ismael Saibari, één van de invallers, die binnen vier minuten PSV al naast de club uit Arnhem zette. Hij rondde beheerst af na een mooi hakje van De Jong. PSV leek los, maar het was Vitesse dat aan de andere kant de 2-1 had moeten maken. Gyan de Regt kon voor open goal scoren, maar hij raakte de lat. Eén minuut later schoot Vertessen, die aan de aftrap stond bij afwezigheid van Noa Lang, juist de 1-2 binnen na een goede individuele klasse. Een minuut die het verhaal van de wedstrijd liet zien.

Eerste slag

Twintig minuten voor tijd besliste PSV de wedstrijd. Vertessen lokte een penalty uit en die werd benut door De Jong: 3-1. Duidelijk was dat de Eindhovenaren de wedstrijd uiteindelijk ‘gewoon’ gingen winnen, maar het spel zal Bosz zeker tot nadenken zetten. Daarvoor heeft hij nog maar twee dagen de tijd want dinsdag wacht de eerste confrontatie met Rangers FC voor deelname aan het hoofdtoernooi van de Champions League.

In de competitie sloeg PSV wel al een eerste slag. Na het gelijkspel van Feyenoord vorige week, liet Ajax in deze tweede speelronde twee punten liggen. De Bosz-formatie heeft dus een eerste gaatje te pakken op de concurrentie.