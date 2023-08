Dode vrouw gevonden in bosjes bij fietspad: 'Tussen 40 en 60 jaar oud'

Er is nog veel onduidelijk over de dode vrouw die zaterdagavond werd gevonden in de bosjes langs het fietspad bij de Strausslaan in Roosendaal. Een groepje jongeren vond het lichaam rond kwart voor negen 's avonds en waarschuwde de politie. "We vermoeden dat de leeftijd van de vrouw tussen de 40 en 60 jaar ligt", laat de politie zondagochtend weten.

De recherche houdt er rekening mee dat de vrouw dakloos was. Ze zou al enige tijd in de buurt van de Stausslaan verblijven, mogelijk in het bijzijn van een of meerdere mannen. Wat de doodsoorzaak is, is nog niet duidelijk: "Er kan sprake zijn van een medische oorzaak, een ongeval, zelfdoding of een misdrijf." Het onderzoek in de groenstrook aan de Strausslaan duurde heel de zaterdagavond. Er werden ook getuigen gehoord. Een begrafenisondernemer bracht rond een uur 's nachts het stoffelijk overschot voor verder onderzoek naar een mortuarium. Om halftwee 's nachts was het politieonderzoek klaar en werd de afzetting weggehaald.

De politie was tot laat in de avond bezig bij de vindplaats aan de Strausslaan in Roosendaal (foto: Christian Traets/SQ Vision).