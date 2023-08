PSV huurt Dest van FC Barcelona: 'Kan niet wachten op mijn debuut'

PSV is erin geslaagd om met FC Barcelona overeenstemming te bereiken over het huren van Sergiño Dest. De club bracht de komst van de 22-jarige Amerikaanse international maandagochtend naar buiten. Zondag werd de komst van de back naar Eindhoven door verschillende media al gemeld.

De oud-speler van Ajax komt voor een seizoen op huurbasis naar PSV. Ook heeft de Eindhovense club een koopoptie bedongen.

De Amerikaans-Nederlandse voetballer tekende in 2020 een vijfjarig contract bij FC Barcelona. In totaal kwam hij 72 keer in actie voor de Catalanen, waarmee hij in 2021 de Spaanse beker veroverde. Afgelopen seizoen werd hij verhuurd aan AC Milan.