Ongeneeslijk zieke Judith hoopt door fietstocht toch zoon te zien opgroeien

Judith Koning (45) was in de wolken toen ze vier jaar geleden moeder werd. De geboorte van Bob, een donorkind, maakte haar leven compleet. Maar al snel sloeg het geluk om in een nachtmerrie. De alleenstaande moeder blijkt ongeneeslijk ziek. In de hoop dat er op tijd een geneesmiddel gevonden wordt, fietst ze nu samen met Bob door Nederland om geld in te zamelen voor onderzoek.

Op een gesponsorde elektrische bakfiets maken ze een tocht van meer dan 1500 kilometer door het hele land. Ze logeren op dit moment in Veldhoven, de plek waar Judiths zus woont. Vanuit daar fietsen ze naar Oirschot. Bob zit voorin de bakfiets met de routekaart op schoot. Ze maken zo samen herinneringen en halen tegelijkertijd geld op voor de stichting Pulmonale Hypertensie, de ziekte waar Judith aan lijdt.

"Mijn idee was dat ik met mijn zoon op avontuur zou gaan, maar dat kan allemaal niet meer."

“Mijn wereld stortte in toen ik deze diagnose kreeg”, vertelt Judith. Na de geboorte van Bob herstelde ze slecht. Haar darmen werkten niet meer, ze was moe en kon zelfs de trap niet meer op. “Eerst dacht ik dat ik gewoon nog moest bijkomen van de bevalling, maar uiteindelijk kwamen ze erachter dat het goed mis was.” Judith blijkt een zeldzame aandoening te hebben, waarbij haar longslagaders langzaam dichtgroeien. Dat leidt tot hartfalen en uiteindelijk de dood. “Ik werkte hard als verloskundige en ging vaak drie maanden per jaar op reis”, zegt Judith. Ze zeilde zelfs ooit naar Antarctica en beklom de Mount Everest. “Mijn idee was dat ik met mijn zoon op avontuur zou gaan, maar dat kan allemaal niet meer. Zelfs vliegen is gevaarlijk voor me.”

"Hopelijk kan het medicijn doorontwikkeld worden en is het voor mezelf ook nog op tijd."