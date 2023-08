Auto beschoten door duo dat slachtoffers achterna reed op bedrijventerrein

Twee mensen zijn zaterdagavond meerdere keren beschoten terwijl zij in hun auto reden over de Rucphensebaan in Roosendaal. Dit gebeurde rond kwart voor acht, vlakbij de T-kruising met de Electronweg.

De slachtoffers werden vanuit de richting van de A58 over het bedrijventerrein achternagereden door iemand in een lichtgrijze Peugeot 208. Bij diegene zat nog iemand in de auto. Na het lossen van de schoten reden de daders weg. De slachtoffers reden snel naar huis en belden daar de politie. Onderzoek

De bestuurster van de beschoten auto is een 22-jarige vrouw uit Roosendaal. De politie heeft de beschoten auto in beslag genomen voor onderzoek. Die is door een takelbedrijf opgehaald. De politie is op zoek naar getuigen of beelden van de achtervolging en de schietpartij.