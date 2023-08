Bondscoach geniet van mooie maar pittige job: 'We staan 24 uur per dag aan'

Hij speelde 401 interlands en won onder andere meerdere Olympische- en wereldtitels. Jeroen Delmee wil als bondscoach van Oranje ook prijzen pakken, zoals deze week bij het EK. De Vughtenaar geniet van zijn werk, dat volgens hem niet te vergelijken is met zijn tijd als speler. “Als bondscoach moet je veel harder werken.”

Als speler kan Jeroen terugkijken op een geweldige carrière. Na zijn afscheid op de Olympische Spelen in Peking bouwde hij als trainer een mooi cv op. Zo werkte hij onder andere als assistent-bondscoach bij de Oranje dames en was hij bondscoach van België. Toen hij werd aangesteld als bondscoach van Frankrijk combineerde hij dat het trainerschap van HC Tilburg.

Na de Olympische Spelen van 2021 in Tokio kreeg hij het Nederlands herenteam onder zich. “Ik ben jarenlang speler van Oranje geweest, maar dat is totaal niet te vergelijken met de rol als bondscoach. Als speler knal je 60 minuten tijdens wedstrijden, laat je je daarna verzorgen en ga je je opladen voor het volgende duel. Tijdens een toernooi sta je als staf 24 uur per dag aan. Zoals het terugkijken van beelden, analyseren en bepalen wat goed gaat en wat beter moet. Dat is eigenlijk de hele zomer al zo, het zijn zware maanden.”

Die enorme piek rondom toernooien is het grote verschil met een clubcoach. “Als bondscoach hebben wij de jongens in de zomer en/of de winter. Je bent veel meer aan het managen en wil er ook voor zorgen dat ze bij hun club zo goed mogelijk presteren. Soms is een club trainen gewoon leuker, dan kun je van week naar week werken. Nu zijn we als staf heel lang bezig om naar iets toe te leven. Dan hoop je op toernooien dat je de goede dingen hebt aangepakt.”

Jeroen legde de lat voor zichzelf hoog als speler en is nu als coach veeleisend. “Rondom toernooien vind ik dat de focus bij spelers alleen op hockey moet liggen, werk en studie moeten ondergeschikt zijn. Daarnaast vind ik dat iedereen hard werken als prioriteit moet hebben, ook zonder bal. Zo fit mogelijk zijn is een vereiste in het internationale hockey. Ik zeg niet dat de groep voor mijn aantreden niet hard werkte, maar het zit ‘m wel in details.”