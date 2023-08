Lichaam van vermiste zwemmer gevonden in het water in Made

Bij de zoekactie naar een vermiste zwemmer in de Amertak in Made is zondagmiddag door duikers van de brandweer het lichaam van een zwemmer gevonden. Medische hulp mocht niet meer baten.

De politie onderzoekt het voorval. Eerder op de middag kwamen bij de meldkamer van de politie verschillende meldingen binnen over een vermiste man die in het water was geraakt. Toen meldde de politie dat het zou gaan om een vermiste man van ongeveer 45 jaar. De Amertak verbindt het Wilhelminakanaal met de rivier de Amer en de Biesbosch. Volgens een politiewoordvoerder is het open water en geen recreatiegebied.