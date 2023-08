Verkoeling laat op zich wachten: 'Ook woensdag en donderdag warm en zonnig'

De verkoeling die halverwege deze week in aantocht zou zijn, laat nog even op zich wachten. Dat vertelde Wouter van Bernebeek van Weerplaza maandagochtend in het radioprogramma 'WAKKER!' op Omroep Brabant.

"Zondag was een prima dag met 27, lokaal 28 graden en dit gaan we maandagmiddag weer halen. We zien 's ochtends nog wel wat wolken, met name boven het noorden van de provincie. 's Middags zal het overal meestal zonnig zijn, met dus hoge temperaturen voor eind augustus. Er staat maar weinig wind, dus het zal echt flink warm aanvoelen."

"Tot na zonsondergang is het maandagavond 20 graden."

Ook 's avonds blijft het volgens Wouter lang aangenaam. "Het is heerlijk barbecueweer, sowieso heerlijk weer om buiten te zitten. Ik denk dat het tot na zonsondergang boven de 20 graden zal zijn." Uiteindelijk daalt de temperatuur 's nachts naar een graad of 15. Dinsdag krijgen we eigenlijk een herhaling van dit weer. "In de ochtend wat wolken, in de middag vooral veel zon en opnieuw zo'n 27 graden met weinig wind."

"Het omslagpunt is uitgesteld."