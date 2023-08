Puck Moonen was bang: ‘Nooit gezonde relatie gehad met eten of trainen'

Het leven van Puck Moonen (27) als wielrenster was lange tijd gebaseerd op angst. Dat schrijft de Brabantse in een openhartige post op Instagram aan haar 740.000 volgers. "Veel van de tijd hoe ik me gedroeg tijdens trainingen, vloeide voort uit angst."

“Angst om minder te doen dan anderen, angst om te falen, angst om de calorieën die ik net had gegeten niet te verbranden. Ik heb tijdens mijn jaren voor professionele wielerteams nooit een gezonde relatie gehad met eten of trainen”, schrijft Puck.

“Ik werd me pas na lange tijd volledig bewust van mijn gedrag. Terugkijkend was het geen erg gelukkige tijd. Door mijn mentale gezondheid afgelopen jaar op de eerste plaats te zetten, begrijp ik nu waarom het niet lukte, of slechts tijdelijk.”

De Brabantse is nu vooral actief als gravelrijdster. Ze heeft daarnaast plannen om anderen te helpen. “De laatste tijd heb ik er veel over nagedacht hoe ik mijn ervaring kan gebruiken om anderen positief te beïnvloeden. Ook wil ik meer over mezelf leren om beter terug te komen.”

Puck Moonen was een aantal maanden geleden ook openhartig over privéproblemen. Dat kwam toen door een stalker die haar lastig viel. Ze ging daarvoor naar de politie. "Het waren stressvolle weken", liet ze weten in haar Instagram-post.