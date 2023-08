Deze piepjonge debutant in Serie A at pasta, pasta en nog eens pasta

Op 17-jarige leeftijd je debuut maken in de Serie A is voor weinig voetballers weggelegd. Denilho Cleonise (21) leek op weg naar een gouden toekomst, maar tot een definitieve doorbraak in de hoogste Italiaanse competitie leidde het niet. Na twee jaar FC Twente staat de aanvaller nu onder contract bij RKC Waalwijk. “Na mijn eerste gesprek hier was ik in shock.”

Kleine Denilho begon in zijn woonplaats Amsterdam met voetballen bij amateurvereniging Zeeburgia. Hij speelde daarna bij AZ, om vervolgens de stap te maken naar Ajax. Het eerste elftal bij de topclub haalde hij niet, want op 16-jarige leeftijd koos hij voor een Italiaans avontuur bij Genoa CFC.

Toen hij 17 jaar was, debuteerde hij als invaller in de competitiewedstrijd tegen Napoli. In de bekerwedstrijd tegen Ascoli kreeg Denilho zijn eerste basisplaats. “Voor mij was het toen heel normaal om in het eerste elftal te voetballen, ik stond er niet bij stil dat het bijzonder was. Pas op latere leeftijd ben ik gaan beseffen dat ik iets speciaals had bereikt.”

Dat jaar speelde de aanvaller vier competitiewedstrijden, maar de twee seizoenen erna kwam hij niet aan spelen toe in de hoofdmacht. “Toch was een hele mooie tijd. In Italië heb ik geleerd dat het niet uitmaakt hoe je wint, als je maar wint. Al speel je slecht en win je met 1-0, dan is iedereen blij en is de stemming goed. Ik heb er geleerd keihard te strijden voor de ploeg, zowel aanvallend als verdedigend.”