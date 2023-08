Festivalganger (23) Decibel vermist, politie zoekt met helikopter

Een 23-jarige bezoeker van festival Decibel in Hilvarenbeek wordt sinds zondagavond vermist. De politie heeft het begin van de middag over een 'urgente vermissing'. Rond een uur maandagmiddag laat een politiewoordvoerder weten dat met een politiehelikopter het festivalterrein en de omgeving zal worden afgezocht. Het gaat dan om de Beekse Bergen waar het festival dit weekend plaatsvond.

Familie en vrienden van de man sloegen zondagnacht alarm en meldden de vermissing bij de politie.

Het gaat om een blanke man van 23. Hij is 1 meter 75 lang, heeft halflang blond krullend haar en een gezet postuur. Toen hij voor het laatst werd gezien, droeg hij een korte broek, een zwarte shirt met daarop een blauwe vlinder.

Dode gevonden

Afgelopen zaterdag werd er een dode gevonden op het festivalterrein. Een 19-jarige festivalganger werd toen dood gevonden in een tentje op het terrein. Waar die persoon aan is overleden, is nog altijd niet bekend.

