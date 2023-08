Obsceen gebaar van RKC-spits Michiel Kramer wordt onderzocht door de KNVB

De aanklager betaald voetbal van de KNVB is een vooronderzoek gestart naar het obsceen gebaar van RKC Waalwijk-spits Michiel Kramer tijdens het verloren thuisduel met AZ (1-3). De 34-jarige aanvoerder van de Waalwijkers vierde zijn treffer door te doen alsof hij masturbeerde naar de Alkmaarse fans. Zelf omschreef hij het als het ontkurken van een fles champagne.

Kramer opende zondag in het eigen Mandemakers Stadion 5 minuten voor rust de score vanaf de strafschopstip. Na afloop werd hij voor de camera van ESPN geconfronteerd met de beelden van het juichen, maar hij ontkent dat het gaat om een obsceen gebaar. Volgens hem zou het gaan om het uitbeelden van een flesje champagne.

Het was niet de eerste keer in zijn carrière dat Kramer negatief in het nieuws komt. Zo beschuldigde NEC-doelman Jasper Cillessen de spits er eerder dit jaar van dat hij hem met zijn schoen in het gezicht raakte. In 2018 kreeg Kramer een schorsing van 7 wedstrijden nadat hij als speler van Sparta tegenstander Alexander Büttner in zijn gezicht trapte. Zijn bekendste 'incident' is het broodje kroket dat hij als reservespeler van Feyenoord op het veld at.

De treffer van Kramer tegen AZ leverde zijn ploeg overigens geen winst op. De Alkmaarders draaiden de wedstrijd om met drie doelpunten in de tweede helft. Voor Kramer was het zijn tweede treffer in twee competitieduels dit seizoen. Vorig seizoen kwam hij tot twaalf doelpunten in 27 wedstrijden.