Weggeefwinkel was nét open en kwam blank te staan: 'Ik heb 3 dagen gehuild'

De Weggeefhoek in Rijen was net een week open in hun nieuwe pand toen het noodlot toesloeg. Een verstopping in het riool zorgde ervoor dat de hele winkel blank kwam te staan en een groot deel van de inventaris onbruikbaar is geworden.

Het huilen staat Annemarie Mols nader dan het lachen. “Ik heb drie dagen gehuild, maar de tranen zijn nu op”, zegt ze nuchter. Mols is de initiatiefnemer van de Weggeefhoek Gilze en Rijen: een plek waar mensen in armoede spullen voor in en rond het huis gratis kunnen komen afhalen. Een soort aanvulling op het aanbod van de Voedselbank. Van bestek, tot maandverband tot nieuwe schoenen. Spullen die vreselijk veel kosten als je van alleen bijstand of nog minder moet rondkomen.

”De winkel zag er prachtig uit. Maar nu kunnen we weer opnieuw beginnen.”

Annemarie en haar vast compagnon Yvonne zijn de drijvende krachten achter de winkel met gratis spullen. Dag en nacht zijn ze in de weer voor hun arme plaatsgenoten. De Weggeefhoek zag eruit als een echte winkel, met mooie, nette spullen. Maar daar is nu niets meer van over. Annemarie: "We hadden het hele pand opgeknapt en waren één week open. Keihard hebben we met alle vrijwilligers gewerkt, gewoon naast ons gewone werk." Yvonne vult aan: ”De winkel zag er prachtig uit. Bij de opening was zelfs 't Buske van Omroep Brabant nog komen kijken. Maar nu kunnen we weer helemaal opnieuw beginnen." Drie dagen zijn er loodgieters bezig geweest om de oorzaak van het lek te zoeken. Annemarie: ”Afgelopen vrijdag zijn er drie loodgieters geweest van ‘s ochtends acht tot ’s avonds vijf uur. Buiten zijn er vijf gaten gegraven en uiteindelijk zijn ze erachter gekomen dat er voor het pand over twintig meter een verstopping zat, waardoor het rioolwater niet weg kon en in de winkel op vier verschillende plaatsen omhoogkwam.”

“We hebben nu een schuld van bijna zesduizend euro."