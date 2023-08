Dronken man bijt marechaussee in been bij aanhouding op Eindhoven Airport

Op Eindhoven Airport is zondag een reiziger aangehouden die overlast veroorzaakte aan boord van een vliegtuig van Transavia. De 25-jarige Brabander had gedronken en volgde aanwijzingen van de crew niet op. Het toestel kwam uit Bologna. De Koninklijke Marechaussee kwam na de landing in Eindhoven aan boord om de man te arresteren. Daarbij verzette hij zich flink, zo beet hij in het been van een van de medewerkers.

De man wordt verdacht van het niet opvolgen van aanwijzingen van de bemanning, zich met geweld verzetten tegen aanhouding en het mishandelen van een ambtenaar in functie. Hij zit vast voor verder onderzoek. De Koninklijke Marechaussee in Eindhoven onderzoekt de zaak onder leiding van het Openbaar Ministerie Noord-Holland. Dat wordt gedaan, omdat daar een officier van justitie zit die gespecialiseerd is in luchtvaart-gerelateerde zaken.