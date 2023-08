Vuelta krijgt monument in Breda: 'Nu nog een standbeeld van Vader Abraham'

Een nieuw kunstwerk aan de Claudius Prinsenlaan gaat voorbijgangers in Breda voortaan herinneren aan de Spaanse wielerwedstrijd La Vuelta. Die startte en finishte daar precies een jaar geleden. Het monument, een silhouet van de Ier Sam Bennet die als eerste over de eindstreep komt, werd maandag door een trotse wethouder Daan Quaars onthuld. Maar niet iedereen is er even blij mee, want waar blijft bijvoorbeeld het standbeeld voor Pierre Kartner alias Vader Abraham?

Vol trots kijkt wethouder Daan Quaars naar het witte, van staal gemaakte silhouet van de wielrenner die al sprintend over de meet komt. Ondertussen videobelt hij met de man die zich in het kunstwerk met de kont vooruit duwt. Het is Sam Bennet, de coureur die op 21 augustus 2022 in Breda de derde etappe van de Vuelta won en helaas niet persoonlijk bij de onthulling aanwezig kon zijn. "Hij is zeer vereerd", zegt Quaars. "En kan zich de stad en de overwinning nog goed herinneren."

"Deze ene wielrenner is speciaal genoeg omdat hij de etappe in Breda heeft gewonnen."

Breda heeft ervoor gekozen om de gebeurtenis te vereeuwigen. "Soms is het gewoon leuk om een herinnering te hebben aan een fantastische dag", vervolgt de scheidend wethouder. "Hoe tof het was en hoe gaaf we dat met zijn allen hebben gedaan. Als je hier straks langs rijdt, denk je: O ja, hier was de finish van de Vuelta." Breda was vorig jaar als etappeplaats absoluut een groot succes, maar niet iedereen begrijpt dat er een kunstwerk voor is geplaatst. "We moeten het niveau van eerbetoon met standbeelden, kunstwerken en plaquettes wel hoog houden", vindt Iwan Dienjes van de plaatselijke LPF-fractie. "En dat is het voor mij niet als iemand een keer door onze stad heen fietst. Ik vind dat vreemd en overdreven." Het is niet toevallig dat Dienjes zich druk maakt over het nieuwe Vuelta-monument. Hij zag eerder een motie voor een blijvend eerbetoon aan de vorig jaar overleden Pierre Kartner, beter bekend onder zijn artiestennaam Vader Abraham, sneuvelen in de gemeenteraad.

"Voor Pierre Kartner moet er alsnog een standbeeld komen."

"Pierre Kartner heeft 70 jaar lang muziek geschreven en Breda op de kaart gezet en daar willen ze dan niet aan", zegt Dienjes nog altijd geërgerd. "Ik vind een monument voor die wielrenner of de Vuelta een domme keuze en een verkeerd signaal. Zo stelt een eerbetoon toch niets meer voor. Er moet daarom alsnog een standbeeld komen van Pierre Kartner." Wethouder Quaars kan goed tegen kritiek en zegt een eerbetoon aan Pierre Kartner ook graag te willen. "Ik weet dat er contact is tussen de burgemeester en de familie. Pierre Kartner heeft veel voor de muziekwereld en Breda betekend, dus ik vermoed dat het nog gaat komen. Het is samen met de familie en de politiek zoeken naar het juiste moment." Feit is wel dat na een rondje binnenstad blijkt dat de naam Sam Bennet bij de Bredanaar niet of nauwelijks een belletje doet rinkelen. "Dat snap ik wel", zegt Daan Quaars. "Maar deze ene wielrenner is voor ons toch speciaal genoeg omdat hij de enige etappe van de Vuelta in Breda heeft gewonnen." Na de onthulling vraagt de wethouder in het videobelletje nog even of Bennet, als hij een keer in de buurt is, naar Breda wil komen voor een foto bij het kunstwerk. De Ierse wielrenner belooft niets, maar vindt het verder allemaal prachtig.