Gaat PSV het deze keer wel redden tegen Rangers FC? 'Maak je geen zorgen'

Het tweeluik met Rangers FC gaat bepalen of PSV dit seizoen eindelijk weer de Champions League in gaat en vele miljoenen kan bijschrijven. Het zijn daarmee misschien wel de belangrijkste wedstrijden van het seizoen voor de Eindhovense club. Veel druk dus op de wedstrijd al wil trainer Peter Bosz daar niks van weten. Ook over revanche wordt niet gesproken.

Vorig seizoen bezweek PSV onder de druk in de play-offs tegen Rangers FC. Dat mag dit seizoen niet gebeuren. “Daar praten we ook niet meer over”, zei Peter Bosz resoluut. “Dit zijn de mooiste wedstrijden die je kan spelen. Hier gaat het om in het voetbal en hier droomde je van als klein jongetje. Dan is er toch geen druk?” Zo simpel is het natuurlijk niet, maar als de spelers maar half zo ontspannen zijn als de trainer dan zou dat al een hoop schelen. Want PSV heeft maar weinig verdedigers ter beschikking. Bosz neemt ook maar vijf verdedigers mee naar Schotland. Is dat niet weinig? “Ik stel er maar vier op”, zei de trainer gevat. Als later wordt gevraagd waarom er geen spelers van Jong PSV zijn meegenomen laat de oefenmeester weer een ontspannen indruk achter.

"Ik heb niet overwogen spelers van Jong PSV mee te nemen"

“Ik heb niet overwogen spelers van Jong PSV mee te nemen. We hebben ook nog andere spelers die in de verdediging kunnen spelen. We zijn op alles voorbereid, maak je geen zorgen.” Bij PSV sloot maandag nog Sergino Dest aan. De vleugelverdediger reisde mee naar Glasgow en zou dinsdag zomaar zijn eerste minuten kunnen gaan maken. “Fysiek is hij in orde. Wat mijn plan met hem is? Dat gaan we morgen zien”, hield Bosz zijn kaarten nog tegen de borst.

"Het is speciaal om hier te spelen en het gaat niet makkelijk worden, maar ik geloof in mijn team"