Veense Put vervuild door zandstort: 'We varen nu door een plastic soep'

Plastic flessen, vuilniszakken, maar vooral heel veel kleine stukjes tempex - piepschuim - drijven sinds enkele dagen rond in de Veense Put bij Veen. Om verzakking van de dijken te voorkomen wordt daar zand of slib in het water gestort om de put minder diep te maken. Binnenvaartschepen met stortmateriaal uit België varen af en aan. Maar volgens Matthijs Roza is de vracht niet zo zuiver, want de Veense Put veranderde volgens hem ineens in een 'plastic soep'.

Matthijs is geen milieu-activist, maar een nuchtere Veense ondernemer in tuin- en vijveronderhoud, met een fraai gelegen stukje land aan de Veense Put. Een stuk water langs de Afgedamde Maas in het Land van Heusden en Altena, ontstaan door de zandwinning voor wegen.

"En dan weet ik nog niet eens wat voor vervuiling er nog meer tussen dat slib of zand zit."

"Vrijdag zag ik letterlijk de plastic rommel aanspoelen en heb mijn boot gepakt om te gaan kijken. Mijn vrouw en ik zagen gewoon het afval wegdrijven van de plek waar het binnenvaartschip werd gelost door een grote hijskraan met grijper. We hebben het gefilmd en op Facebook gezet. Die beelden werden massaal gedeeld." Ook maandag is er nog veel plastic afval te vinden langs het water. Stukken kunststof, flessendoppen en vooral heel veel kleine witte bolletjes piepschuim. "Dieren eten dit op. En dan weet ik nog niet eens wat voor vervuiling er nog meer tussen dat slib of zand zit, waar we pas jaren later achter komen", verzucht Roza. Ondertussen spelen en ravotten zijn twee zoontjes langs de waterkant.

"Die schepen komen met tonnen zand per lading. Daar kan altijd wel wat afval tussen zitten."

Het Oosterhoutse bedrijf Martens en Van Oord voert het 'ontdiepen' van de Veense Put uit. Directeur Maarten Spronk heeft de videobeelden van Matthijs Roza ook gezien op de social media. "Wat je daar ziet zijn vooral de luchtbellen die omhoogkomen van de bodem als je daar zand stort." Hij vindt de aanname van vervuiling zwaar overdreven: "Dit zand komt uit België en wordt gekeurd door Rijkswaterstaat en door de Inspectie voor Leefomgeving en Transport. Dus je mag er vanuit gaan dat het schoon is." Een verklaring voor de grote hoeveelheid bolletjes piepschuim in het water en op de oever heeft Spronk niet. "Die schepen komen met tonnen zand per lading. Daar kan altijd wel wat afval tussen zitten."

"Geen signalen bekend over de kwaliteit van de grond die wordt gestort."

Ook de gemeente Altena heeft de berichten gezien over het piepschuim in de Veense Put. "Momenteel zijn er bij ons geen klachten binnengekomen, noch signalen bekend over de kwaliteit van de grond die wordt gestort", aldus woordvoerder duurzaamheid Laura den Houdijker van de gemeente. Ze voegt daar aan toe: "Wij zullen dan ook op korte termijn een extra controle uitvoeren en de bevindingen doorgeven aan Rijkswaterstaat. Die is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de grond die wordt gestort. Zij beoordelen ook alle ladingen. Daarnaast vindt er regelmatig bemonstering van de waterkwaliteit plaats door zowel Rijkswaterstaat als waterleidingsbedrijf Dunea." Rijkswaterstaat heeft nog gereageerd op vragen hierover. Onderzoeksprogramma Zembla van BNNVARA. Follow the Money en onderzoekscollectief Spit besteedden vorig jaar ook aandacht aan het 'ontdiepen' van voormalige zandputten en kwam tot verontrustende conclusies. Naast vervuiling met plastic afval bleek in de meeste scheepsladingen ook chemische verontreiniging te zitten. Na de stortingen ging de waterkwaliteit in de zandputten hard achteruit.

Wachten op privacy instellingen...