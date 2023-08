Vrouw in Bladel van fiets getrokken en verkracht: cel en tbs geëist

Een Syriër die vorig jaar een vrouw van 55 in Bladel zou hebben verkracht, moet als het aan het Openbaar Ministerie ligt twee jaar en drie maanden de cel in. Ook is er tbs met dwangverpleging tegen hem geëist. De man wordt er ook van verdacht dat hij een meisje van 15 heeft geprobeerd aan te randen.

'Een roofdier' noemde de officier van justitie de verdachte. De man zou nietsvermoedende fietsende vrouwen hebben opgewacht aan de Rondweg tussen Bladel en Reusel.

Een van zijn slachtoffers, een vrouw van 55, was op een verjaardag geweest. Bij thuiskomst ontdekte ze dat haar zoon nog niet thuis was. Ze besloot hem te gaan zoeken. Toen ze op de Rondweg fietste, kwam er een man naar haar toen die riep dat ze moest stoppen. Hij duwde haar met geweld van haar fiets en ze viel in een sloot. De man propte gras en een sjaal in haar mond en ging op haar zitten. Vervolgens trok hij zich af en penetreerde hij de vrouw met zijn penis of zijn vinger, dat blijft onduidelijk. Toen er een fietser voorbij kwam, kon de vrouw om hulp roepen. Daarop stopte de man en liep hij rustig weg.

Ruim een week eerder zou een meisje van 15 door de verdachte bij haar bovenbeen zijn gegrepen toen ze voorbij fietste. Zij wist zich los te trekken en fietste hard weg. De man rende nog achter haar aan, maar toen er een andere fietser aan kwam stopte hij.

Spijt

De man werd drie weken na de verkrachting opgepakt. Hij heeft de verkrachting ook bekend. In eerste instantie zei hij dat hij zich weinig meer herinnerde vanaf het moment dat hij de vrouw de sloot in duwde. Later kwam hij toch met meer details. Volgens hem klopt het verhaal dat het slachtoffer vertelt.

Over de aanranding wilde hij voor de rechtbank niets zeggen, behalve dat hij niet meer weet waar hij die avond was. Maar volgens de officier van justitie was de aanval twee keer op ongeveer dezelfde plek, beschreven beide slachtoffers dezelfde dader en straalde de telefoon van de verdachte bovendien ook aan op die plek op de bewuste avonden.

Tijdens de zitting zei de verdachte meerdere keren dat hij 'enorme spijt' heeft en 'hoopt op vergeving'. Maar de officier van justitie trok de oprechtheid van zijn excuses openlijk in twijfel. Vanwege de grote impact op de slachtoffers en grote kans op herhaling vanwege een seksuele stoornis kwam ze met een forse eis. Drie en een half jaar cel en tbs met dwangverpleging. Daar gaat de tijd dat de man in voorarrest zat vanaf. Hij zou dan nog twee jaar en drie maanden de cel in moeten.

Impact

De impact op de slachtoffers is enorm. De vrouw die verkracht werd las voor de rechtbank een slachtofferverklaring voor. Daarin vertelde ze dat ze de man smeekte om te stoppen, maar dat deed hij niet. Ze werd op haar buik in de sloot geduwd en is ervan overtuigd dat ze was verdronken als er water in die sloot had gestaan. Verder zei ze dat ze niet gelooft dat de man spijt heeft en dat hij haar vrijheid en plezier in het fietsen heeft afgenomen. Ze eindigde met de hoop dat de man het land zal worden uitgezet.

De moeder van het 15-jarige meisje las ook een verklaring voor. Volgens haar is de onbezorgde jeugd van haar dochter voorbij. Het meisje durft niet meer alleen buiten te zijn, zelfs niet in de tuin. En ze durft niet meer alleen te slapen. Ze is voor het leven getekend.

Onrust

De aanvallen veroorzaakten veel onrust in Bladel. Jongeren fietsen 's nachts na het uitgaan in Reusel over die weg naar huis. De weg wordt ook veel gebruikt voor het woon-werkverkeer. Anderen wandelen geregeld langs die Rondweg. Veel mensen durfden dat na de aanvallen niet meer.

