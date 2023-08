Tranen en grote schrik na verwoestende brand: 'Hoorden knallen en gesis'

De schrik zit er nog goed in bij Angelique Soer en Robin van Hoof uit Beek en Donk. Maandagavond werd het stel rond elf uur uit bed gebeld, nadat er brand ontstond in het huis van de buren. Dat werd in minder dan een half uur tijd volledig verwoest. "Het ging door merg en been."

"We lagen al even op bed", vertelt Angelique, die in verwachting is. "Nog even wat Netflix aan het kijken. Tot plots de bel ging. Wie staat er nou zo laat nog aan de deur, dachten we."

Dat werd snel duidelijk. "Mijn vriend keek even bij het raam. Daar riep de buurvrouw naar hem dat we meteen naar buiten moesten, omdat haar huis in brand stond. Half slaperig zijn we toen snel vertrokken. Op de overloop was het heel heet. Je voelde gewoon dat dat niet door het weer kwam."

Eenmaal buiten leek het vuur in eerste instantie nog mee te vallen, vertelt Angelique. "Het was op dat moment nog een klein brandje. Maar dat werd groter en groter. Op een gegeven moment hoorde je knallen en gesis. Mijn vriend heeft nog snel zijn scooter weggehaald, om te voorkomen dat die door de benzine zou ontploffen."