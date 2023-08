Treinen mogen zes weken lang niet meer stoppen in Zevenbergen en Oudenbosch

De sprinters tussen Roosendaal en Lage Zwaluwe mogen van ProRail vanaf maandag niet meer stoppen in Zevenbergen in Oudenbosch. Dat duurt zes weken. Volgens de NS is daartoe besloten vanwege de veiligheid. Omdat de instellingen van het spoorbeveiligingssysteem niet helemaal meer kloppen, gaan de spoorbomen ook dicht als er een sprinter op het station stopt. Mensen komen dan in de verleiding om alsnog over te steken.

Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd. De NS past de dienstregeling aan en zet stopbussen in. In juli werkte ProRail aan het spoor bij Zevenbergen en Oudenbosch. Het lukte toen niet om de werkzaamheden helemaal af te ronden en alle wissels weg te halen. Maar het spoorbeveiligingssysteem gaat er wel vanuit dat de wissels al weg zijn. Om de spoorwegovergangen veilig te houden, zijn sindsdien alle seinen in automatische stand gezet. Daardoor maken ze geen onderscheid meer tussen doorgaande treinen en treinen die stoppen. Bij iedere trein gaan de spoorbomen sindsdien naar beneden. Daardoor zijn ze dus ook langer dan normaal dicht als er een sprinter stopt op het station. In verleiding over te steken

Dat zorgt er volgens de NS voor dat mensen bij de stations van Zevenbergen en Oudenbosch in de verleiding komen om de gesloten overweg over te steken. "Als een sprinter op het station stopt, gaan de spoorbomen al naar beneden. Al die tijd dat de sprinter op het station stilstaat, blijven de bomen dicht. Sommige mensen kunnen dat niet aan en gaan dan om de spoorbomen heenlopen", zegt de woordvoerder van de NS. Om dit te voorkomen zijn de afgelopen weken verkeersregelaars ingezet. Maar vanaf volgende week beginnen de scholen weer. De spoorbeheerder vreest dat de verkeersregelaars dan niet meer voldoende zijn. "Er liggen ook scholen in de buurt van de stations. ProRail denkt de veiligheid van de mensen niet te kunnen garanderen." Geen treinen meer

Uit voorzorg mogen er daarom even geen treinen meer stoppen in Zevenbergen en Oudenbosch. De treinen rijden nog wel over hetzelfde spoor. "Als de treinen voorbijrijden zonder te stoppen, blijven de spoorbomen de normale tijd dicht." Tussen 30 september en 10 oktober haalt ProRail de wissels alsnog weg. Vanaf 11 oktober mogen de sprinters weer stoppen op beide stations.