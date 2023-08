Tanja (78) werd geboren in Kamp Vught omdat haar ouders NSB'ers waren

Het leven van Tanja Wolterbeek (78) begon in januari 1945 achter het prikkeldraad. Ze werd geboren in het interneringskamp Vught, een plek waar Nederlanders werden gestraft die tijdens de oorlog met de Duitsers hadden samengewerkt. Haar ouders zaten namelijk bij de NSB. Door het enorme taboe, weet Tanja maar weinig over die tijd. "Jaren later hoorde ik dat ik in een sinaasappelkistje vanuit de ziekenhuisbarak naar de barak van mijn moeder ben gebracht. Zonder kleertjes aan."

Kamp Vught was niet alleen tijdens de Tweede Wereldoorlog een gevangenenkamp. Na de oorlog werden er op die plek ‘foute Nederlanders’ opgesloten: NSB’ers. Twee van hen waren de ouders van de Eindhovense Tanja Wolterbeek (78), die werd geboren in Kamp Vught.

Omdat Tanja slechts een paar maanden oud was toen ze het kamp verliet, kan ze zich niets herinneren van het leven daar. “Mijn moeder zei alleen dat het veel had gesneeuwd in Vught”, zegt de Eindhovense. Het was een groot taboe. “Als ik iets aan familieleden vroeg over het verleden, zeiden ze: ‘Laat rusten, dat is al zo lang geleden’.”

In de jaren ’80 kreeg mocht Tanja voor het eerst in het archief van haar vader kijken. "Toen bleek dat hij ook werd gestraft in Vught, omdat hij lid was van de Sicherheitsdienst. Hij hielp de Duitsers om Joden in Eindhoven te vinden en op te halen.”