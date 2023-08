Ouders van supertalent Niels Laros genieten op WK atletiek: 'Het is bizar'

Met Niels Laros heeft Nederland een supertalent op het WK atletiek. De pas 18-jarige Oosterhouter maakt grote indruk en staat woensdagavond in de WK-finale op de 1500 meter. Moeder Sandra en vader Marcel zitten op de tribune en zijn enorm trots. "Hij verrast ons telkens keer, deze prestaties zijn bizar."

Na de kwartfinale afgelopen zaterdag volgde maandag de halve finale, waarin Niels met een Nederlands record van 3.32,74 een finaleticket veroverde. Daarnaast liep hij de limiet voor de Olympische Spelen. "We weten dat hij goed kan lopen, maar wat hij de laatste tijd laat zien is ongelofelijk. Vorige maand won hij twee gouden medailles op het EK onder 20 jaar, nu staat hij in een WK-finale bij de senioren. Bij de NOS hoorden we dat hij pas de derde Nederlander is in de finale van de 1500 meter. Hij is pas 18 he", aldus moeder Sandra.

Qua gelopen tijden hoort hij niet tot de favorieten voor de wereldtitel, maar in de topsport kan van alles gebeuren. "Van de finalisten had hij de twaalfde tijd, maar ik denk niet dat hij twaalfde gaat worden. Bij Niels sluit ik niets uit, hij gaat vanaf de start voor het hoogst haalbare. Wij zijn sowieso trots, wat hij ook gaat lopen."

In de finale van de 1500 meter komende woensdagavond om kwart over negen, is de Brabander de grote verrassing. "In de halve finale heeft hij atleten eruit gelopen waarvan hij vroeger posters op zijn kamer had hangen. Een paar jaar geleden stond hij nog handtekeningen te vragen aan de lopers die hij nu heeft verslagen of nog gaat tegenkomen."

De telefoon van Sandra ontplofte na de halve finale. "Wij zaten in het stadion, maar konden de stadionspeaker niet horen en het scherm niet goed zien. Toen we berichtjes binnenkregen dat Niels een nationaal record had gelopen en een Olympische limiet, waren we superblij. De hele wereld maakt nu kennis met Niels, het is bijzonder wat dit allemaal losmaakt."

Je zou denken dat een WK-debutant met flink wat zenuwen in zijn lijf rondloopt. "We hebben hem maandag even kunnen spreken in Boedapest en hij kwam heel relaxed over. Niels is ontspannen, straalt zelfvertrouwen uit en geniet vooral van het rennen op dit WK. Hij denkt niet in beperkingen en heeft altijd een positieve instelling."

Niels woont inmiddels niet meer in Oosterhout, want vorig jaar vertrok hij naar Papendal om daar fulltime te trainen. Zijn twee jaar oudere broer Lars is ook een talentvol atleet en woont in Amerika waar hij studeert en loopt bij een universiteitsteam. Sandra: "Lars is de grootste fan van zijn broer. Hij is met ons mee geweest naar het EK in Jeruzalem, maar volgt thuis in Amerika de verrichtingen op het WK."

Niels en Lars hebben de liefde voor atletiek niet van vreemden gekregen. Zowel moeder als vader waren vroeger goede atleten op nationaal en zelfs internationaal niveau. Beiden zitten in ieder geval met de nodige zenuwen in het stadion van de Hongaarse hoofdstad. Een leuk feitje is dat Sandra 25 jaar geleden ook in Boedapest op de tribune zat, maar dan bij het EK atletiek waar haar man aan meedeed.