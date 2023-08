Quintus’ vriendin kreeg geen thuiszorg, maar wel de rekening

Ichelle (33) uit Tilburg heeft weinig energie sinds ze door een ongeluk een hersenbeschadiging kreeg. Daarom heeft ze recht op thuiszorg. Maar die thuiszorg krijgt ze niet. De rekeningen krijgt ze echter wel. En omdat ze niet betaalt, heeft ze nu een deurwaarder op haar dak.

Voor haar ongeluk in 2017 had Ichelle een actief leven, zegt Quintus: “Ze was docent wiskunde. Had altijd energie, sportte, deed vrijwilligerswerk. Sinds het ongeluk kan ze moeilijk informatie verwerken en onthouden en ze is gevoelig voor licht en geluid.” Ichelle is afgekeurd voor de rest van haar leven. Daarom heeft ze recht op thuiszorg.

Eigenlijk wil Ichelle helemaal niet in de publiciteit, maar ze heeft zich laten overhalen door haar vriend Quintus van Amstel: “Mijn vriendin zegt: we bellen wel weer naar het incassobureau. Maar ik heb na al dit gedoe geen vertrouwen dat het dan wel lukt, ik ben tot nu toe altijd doorgestuurd naar iemand anders.” Dus vertelt hij ten einde raad hun verhaal aan Omroep Brabant.

“Maar dat is eigenlijk geen hulp, meer een belasting”, legt Quintus uit. “Een meisje van ongeveer 18 kwam tien minuten te laat binnen en ging ook vroeger weg. Schoonmaken was er niet bij. Met een koud sopje schoof ze wat stof opzij en dat was het. Voor mijn vriendin is het heel vermoeiend een bed op te maken. De hulp stopte de deken een kwartslag gedraaid in een eenpersoons dekbed. Dus moest Ichelle de trap op, de deken eruit halen en dat herstellen. Dat was te veel.”

Na klachten stuurde Acteon Thuiszorg een nieuwe medewerker, maar ook dat ging mis: “Op die dag had mijn vriendin thuis therapie. Dat is heel intensief, dus dat kwam echt niet uit. Ruim van tevoren had ze de afspraak afgezegd, maar op de dag zelf stond de medewerker toch aan de deur. Weer een extra belasting.” Ook al was de afspraak op tijd afgezegd: er kwam toch een factuur. Dat was de druppel: Ichelle zette de thuiszorg stop. Het vertrouwen was weg.

Volgens directeur Hein Wiekart van Acteon ligt de zaak anders: “Bij ons is niets bekend over het afzeggen van die afspraak. En wij hebben alles genoteerd. Maar wij hebben uiteindelijk, en dat heb ik zelf beslist, die afspraak afgemeld.”