Vrouw gewond bij grote woningbrand in Breda, dak volledig ingestort

Er is dinsdagmiddag een grote brand uitgebroken in een huis in de Mastbosstraat in Breda. Het dak van de woning is ingestort en de zwarte rookwolken zijn tot ver in de omgeving te zien. Een bewoner raakte lichtgewond en heeft rook ingeademd. Twee naastgelegen huizen zijn ontruimd.

De brand brak rond drie uur uit en was al vrij snel uitslaand. Op dat moment waren er een vrouw en kind in de woning aanwezig. De vader en zoon kwamen net terug van hun werk toen de vlammen al uit het dak sloegen. De vrouw heeft rook ingeademd en krijgt zuurstof toegediend in een ambulance. Ook liep ze verwondingen op aan haar handen.

De brand begon volgens de brandweer in de meterkast. Er was enige tijd een stroomstoring in Breda. Volgens de bewoner brak de brand uit net nadat die verholpen was. "Ik was net thuisgekomen en mijn dochter was binnen. De stroom lag er bij ons nog steeds uit, dus ze ging kijken in de meterkast. Toen zag ze dat er brand was", zegt Samia Posthumus.

De brandweer is met groot materieel uitgerukt en op dit moment bezig om het vuur te blussen. Dat kwam traag op gang, omdat de brandweer niet direct een werkende brandkraan voor handen had. De kozijnen waren al zwartgeblakerd, inmiddels is ook het dak van de woning ingestort. Twee naastgelegen huizen zijn ontruimd.

Volgens de vrouw woonde het gezin er pas net en lagen er net nieuwe zonnepanelen op het dak. "Ik heb dit allemaal samen met mijn vader gebouwd en dat is in een keer weg", zegt zoon Sami bedrukt.