Wurgslang gevonden op straat: 'Knijpen er snel tussenuit'

Het zal je maar overkomen: loop je rustig over straat, struikel je bijna over een slang. Het overkwam twee mensen maandagavond in Veghel. Ze zagen een rattenslang kronkelen in de Sluisstraat en waarschuwden de politie. Die schakelde de dierenambulance in om het dier te vangen.

“Ze herkenden niet meteen wat het was en dachten door de geel-oranje kleur zelfs even dat het een tuinslang was”, zegt Danny de Groot van dierenambulance Brabant Noord-Oost een dag later. Toen het dier bewoog, kregen ze door dat het om een echt exemplaar ging en belden ze de politie.

"Het zijn goede ontsnappers."