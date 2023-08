Na PSV volgt droomtransfer naar FC Barcelona voor Esmee Brugts

Haar vertrek bij PSV kondigde Esmee Brugts al in mei aan, maar nu is duidelijk waar de 20-jarige international van Oranje haar voetbalkunsten gaat vertonen. En dat is niet bij de minste club. Brugts gaat namelijk naar FC Barcelona, winnaar van de Champions League. De voetbalster tekende een contract tot de zomer van 2027.

Brugts kwam tot en met vorig seizoen uit voor PSV. Op het afgelopen WK speelde ze als vleugelverdedigster in het Nederlands elftal. Halverwege mei maakte de aanvalster bekend na drie jaar toe te zijn aan een nieuwe stap. Lang bleef echter onduidelijk wat die stap zou zijn. Op X, voorheen Twitter, plaatste de voetbalster dinsdagavond een foto van haar presentatie bij Barcelona met daarnaast een jeugdfoto (met haar broertje) in Camp Nou. "Nooit stoppen met groots dromen", schrijft ze erbij.

Op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland scoorde Brugts twee keer in de groepswedstrijd tegen Vietnam. Die werd met 7-0 gewonnen. Opvallend was het harde schot waarmee ze Oranje in die wedstrijd naar 6-0 schoot. Een kanonskogel met een snelheid van ruim 104 kilometer per uur. Op dat moment het hardste schot van het WK. Het doelpunt maakt nog kans doelpunt van het toernooi te worden. Een verkiezing waarvoor nog gestemd kan worden. Het knalharde schot van Esmee Brugts dat nog kans maakt doelpunt van het WK te worden:

