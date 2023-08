Er komt onweer aan en weerman Johnny weet wanneer

Het zonnige weer gaat plaatsmaken voor wat onweer en regen. Het blijft wel warm. Vanaf het weekend dalen de temperaturen een beetje. "Juist in Brabant is de kans op onweer het grootst", zegt meteoroloog Johnny Willemsen van Weerplaza. Hij verwacht de onweersbuien vanaf donderdag.

Woensdag kunnen we nog veel zon verwachten, maar daarna slaat het weer om. Donderdag en vrijdag worden regen- en onweersbuien verwacht. "Donderdag is het vooral warmer en broeierig. In de ochtend is het al zo'n 26 graden. De buien komen vervolgens uit het zuidwesten ons land binnen. Het is eigenlijk koelere lucht die zich opdringt", legt de meteoroloog uit. "En dat levert uiteindelijk onweersbuien op."

De onweersbuien gaan gepaard met regen. Ook vrijdag kunnen we dat nog verwachten. Volgens Willemsen is het die dag wat wisselvalliger en wordt het zo'n 24 graden. "Ik verwacht niet dat het gelijk heel erg hard gaat regenen, er zit redelijk wat tempo in de buien. Maar als het onweert, zal er ook zeker wat regen vallen."

Vanaf het weekend koelt het af, maar slecht weer is het zeker niet te noemen volgens de meteoroloog. Tussen de buien door is er genoeg ruimte voor de zon. "De temperatuur is vanaf zaterdag wel wat lager, zo'n 20 graden. Beide dagen zijn er wat losse buien, maar die stellen minder voor. Het gaat vaker droog zijn dan dat het regent. Dus het zijn zeker geen slechte dagen, ook niet voor buitenactiviteiten."

