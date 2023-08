Veel bijval voor Imke die discussie rond invalideparkeerplek zat is

Imke Peeters uit Knegsel heeft een niet zichtbare beperking. Ondanks een gehandicaptenparkeerkaart moet ze zich voor de 'buitenwereld' vaak verantwoorden als ze haar auto parkeert. Ze kan toch lopen? Bij Omroep Brabant deelde ze in een artikel haar frustraties. Het artikel leverde een stortvloed aan reacties op.

Zó herkenbaar. Met deze twee woorden beginnen veel mensen op social media hun reactie. Vooral als die zich toespitst op het niet zichtbaar zijn van een beperking. "Wij hebben aan de buitenkant een vrij neutrale auto. In de auto zit alleen een aangepaste stoel voor onze ernstig beperkte zoon. Als we uitstappen wordt er gekeken of opmerkingen gemaakt. Mensen hebben geen respect meer", schrijft Renate van Ostaijen-Maas. "Door een darmprobleem vlucht ik vaak een invalidentoilet in, dan zie ik mensen al afkeurend kijken. Alsof je daar alleen met een rolstoel binnen mag", zegt Corine Batenburg.

"Mijn dochter kan korte stukjes lopen, opmerkingen daarover zijn erg pijnlijk."

Niet prettig en vervelend, beschrijft Marieke van Zuijlen de opmerkingen die ze met regelmaat krijgt als ze parkeert op een invalideplek. "Het gebeurt ook als mijn dochter haar rolstoel nodig heeft. Soms stapt ze dan uit de rolstoel omdat ze ook korte stukjes kan lopen. De opmerkingen zijn dan pijnlijk en beledigend. Zo'n kaart krijg je niet voor niks", vertelt ze. Er is ook ergernis: "Er wordt zelfs op onze speciale parkeerplaats voor het huis geparkeerd."

"Ik zou graag een keer met een gezond iemand willen ruilen"

"Mensen zien ons eigenlijk alleen maar op onze goede momenten", zegt Hanny van Leest. Evenals haar man heeft ze een niet zichtbare beperking. "Als wij veel last hebben, vertonen we ons niet in het openbaar, dan blijven we thuis. Een oordeel is snel geveld als je een keer geniet van een goed moment." Ook Marina Verbaan-Zuurmond voelt soms de blikken van de buitenwereld. "Ze moesten eens weten hoe benauwd ik het heb. Ik zou graag eens met een gezond iemand willen ruilen en normaal een afstand kunnen lopen zonder mijn benauwdheid."

"Het is hoog tijd voor een nieuw symbool"