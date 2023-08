Dit is hoe je aan een gehandicaptenparkeerkaart komt

Het was een hartenkreet van Imke Peeters uit Knegsel. Ze heeft MS en gebruikt haar gehandicaptenparkeerkaart om te parkeren. Ze is het beu dat ze zich steeds weer moet verantwoorden wanneer ze op een invalideplek parkeert. "Mensen moeten begrijpen dat niet alle handicaps zichtbaar zijn." Want die gehandicaptenparkeerkaart krijg je niet zomaar.

Allereerst is het goed te weten dat er twee soorten gehandicaptenparkeerkaarten zijn:

de bestuurderskaart

en de passagierskaart

De bestuurderskaart is voor iemand die zelf autorijdt. Het belangrijkste criterium voor zo'n kaart is dat je niet zelfstandig honderd meter kunt lopen met hulpmiddelen als een stok of krukken. En dat moet minstens een halfjaar het geval zijn.

De passagierskaart is voor mensen met een handicap die niet zelf kunnen rijden en dus met een chauffeur op pad gaan. Die chauffeur, bijvoorbeeld een mantelzorger, kan die kaart dan gebruiken om te parkeren. Voor deze kaart geldt als extra eis dat je de hulp van 'je chauffeur' continu nodig hebt bij vervoer van deur tot deur. Ook kinderen die voldoen aan deze voorwaarden komen in aanmerking voor deze passagierskaart.

Rol keuringsarts

Een keuringsarts bepaalt of je aan de voorwaarden voor zo'n bestuurderskaart of passagierskaart voldoet. Voor dit soort keuringen hebben gemeenten vaak een contract met een medisch adviesbureau. De gemeente doet de aanvraag bij het medisch adviesbureau en dat bureau neemt dan contact op met degene die de gehandicaptenparkeerkaart nodig heeft.

Een voorbeeld van zo'n medisch adviesbureau is Argonaut Advies. Navraag hier leert dat er meestal een fysieke afspraak voor de keuring plaatsvindt tussen de keuringsarts en degene die de gehandicaptenparkeerkaart nodig heeft. Soms is het ook afspraak om te beeldbellen, als er bijvoorbeeld geen keuringsarts in de buurt beschikbaar is.

Na de keuring geeft het bureau een advies over de aanvraag aan de gemeente. En de gemeente beslist uiteindelijk of je een gehandicaptenparkeerkaart krijgt. Het gaat volgens de woordvoerder van Argonaut Advies nadrukkelijk om een 'onafhankelijk advies'. Je eigen huisarts of bijvoorbeeld specialist kan dit advies volgens haar niet geven.

Uit eerder onderzoek over de kosten voor een gehandicaptenparkeerkaart bleek dat deze per gemeente enorm verschillen.

Op de website van de Rijksoverheid vind je meer informatie over het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart. Ook vind je daar meer informatie over waar je met een gehandicaptenparkeerkaart mag parkeren.

LEES OOK:

MS-patiënt Imke is discussies over parkeren op invalideplek beu