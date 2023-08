Frédérique en Pien zijn blij met EK-finale: 'Onrustige periode voorbij'

De Nederlandse vrouwenhockeyploeg was voor het EK de grote favoriet. Oranje maakt de favorietenrol vooralsnog waar en staat zaterdag in de finale tegen België. Hockeysters Frédérique Matla uit Valkenswaard en Pien Sanders uit Udenhout vinden de druk wel lekker. “We zijn het gewend en maken het alle toernooien waar. Het is aan ons om er nu ook weer te staan.”

Het was na het goud bij de Olympische Spelen in Tokio onrustig rondom de nationale vrouwenploeg. Er zou sprake zijn van een onveilig klimaat in de selectie. Na het gedwongen vertrek van bondscoach Alyson Annan keerde de rust terug onder interim Jamilon Mülders en de huidige bondscoach Paul van Ass. “We komen van ver”, aldus de twee ploeggenoten van HC ’s-Hertogenbosch.

Nee, ze wil het eigenlijk niet meer hebben over de vervelende periode die uitgebreid in de media is besproken. “We blikken er liever niet veel op terug, want we zijn blij met de weg waarop we nu zitten”, zegt Frédérique. “Het is vooral belangrijk om weer plezier te maken, dat zegt de bondscoach ook tegen ons. Hij gaf aan dat we moesten gaan spelen met het gevoel waarmee we als kleine meid begonnen.”

Binnen de groep is de sfeer volgens de getogen Valkenswaardse uitstekend. “Er is voor een eindtoernooi weer een vernieuwde groep met een andere dynamiek. Het is echt niet zo dat we 24 uur per dag met een smile op ons gezicht rondlopen, maar het gevoel is heel goed. Natuurlijk zijn ook wij weleens gefrustreerd als het niet lukt met scoren of als we een scheidsrechter tegen hebben. Maar de groep is hecht en dat is nodig als je wil presteren.”