Willy en René balen van PSV-defensie: 'Teze staat gewoon lucht te dekken'

PSV gaat zich plaatsten voor het hoofdtoernooi van de Champions League maar verdedigend moet het echt veel beter. Dat zeggen clubiconen Willy en René van de Kerkhof in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. Vooral Jordan Teze moet het ontgelden. "Die had in onze tijd echt niet gespeeld", zegt Willy. "Bij die 2-1 van Rangers staat hij lucht te dekken. Hij kijkt niet achter zich, zet geen sliding in. Volgens Peter Bosz zit er veel meer in die jongen maar ik ben heel benieuwd waar dat dan zit."

Ook broer René wordt moedeloos van de verdedigende uitglijders bij PSV. "Dan is het weer Sangaré, dan weer Ramalho en dan weer Teze. Dat kan niet in het hedendaagse voetbal, dat wordt meteen afgestraft. Dat moet er echt uit." René blijft erbij dat de huidige verdedigers in staat moeten zijn een hoger niveau te halen. Willy is een stuk sceptischer. "Dit is een kwestie van gebrek aan kwaliteit. Er moet echt versterking komen."

Afgekeken van Willy

Ondanks de twee weggegeven doelpunten zijn Willy en René gerust op een goede afloop volgende week in Eindhoven. "Als je het tegen deze ploeg weer niet haalt dan heb je ook echt niks in de Champions League te zoeken", zegt Willy. De gebroeders vinden het een goede zaak dat de KNVB PSV en de andere Europees spelende clubs dit weekend vrijaf hebben gegeven. "Alleen is het voor de spelers ook wel vervelend", zegt Willy. "Wat moet je zondag doen? Het gras maaien?" Speciale lof is er voor Saibari die met een briljant overstapje Sangaré in staat stelde 1-1 te maken. Een goal die precies lijkt op een goal van het Nederlands Elftal in 1983 tegen Spanje. Peter Houtman scoorde maar wie stapte over de bal? "Dat was ik", zegt Willy trots. Ik dacht: ik gun het die Houtman wel." René ziet dat uiteraard anders: "Nou volgens mij kon je gewoon niet bij die bal." In de nieuwe podcast-aflevering beschouwen Willy en René uitgebreid de returnwedstrijd van volgende week tegen Rangers voor. De volgende aflevering is volgende week donderdag na die wedstrijd.