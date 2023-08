Keeper Mohamed sleutelt aan een motor. Volgende 1/2 Motoball: voetballen op een crossmotor, maar ook poetsen en sleutelen

Een groep tieners uit Budel en omgeving vertrekt donderdag naar Duitsland voor het Europees Kampioenschap Motoball. Dat is een sport waarbij spelers op een crossmotor zitten en voetballen met een extra grote bal. De sport is nog niet heel bekend, Budel heeft de enige motoballvereniging van Nederland. "Het is de snelste teamsport ter wereld. Het zou heel mooi zijn als dit ook in Nederland groter wordt."

De voorbereidingen van het EK zijn woensdag in volle gang. De jongens van het jeugdteam maken de motoren helemaal in orde voor de wedstrijden. De 17-jarige Mohamed Khalfi staat in de hoek een motor te poetsen. "Hij moet schoon zijn voor het EK, anders wordt hij niet goedgekeurd", legt hij uit. "Ik heb ook de demper vervangen, een nieuwe achterband erop gezet voor betere grip en de luchtfilter verwisseld." Mohamed is keeper in het jeugdteam. Dat betekent dat hij als enige niet met een crossmotor in het veld staat. "Je moet dus wel echt goed opletten. Keeper zijn bij motoball is een grotere uitdaging dan bij voetbal, daarom vind ik het zo leuk. De bal is veel groter en zwaarder", legt hij uit. Aanvoerder Nicky van Eerd (16) legt uit: "We hebben een speciale beugel op de motor zitten, daar kan je de bal met de voet inklemmen. En dan schiet je met je benen." Speler Revi van Kessel (16) vult aan: "Het gaat veel harder dan voetbal en het is wat lomper. In het begin was het wel lastig, ik moest eerst leren motorrijden. Maar als je het gas een beetje opentrekt komt het allemaal wel goed."

"We spelen mee in de Zuid-Duitse competitie."

De trainer van de jongens benadrukt dat de sport niet alleen maar motorrijden en voetballen is. Het jeugdteam komt een avond per week naar de vereniging om te leren sleutelen aan de motor. "Dat is voor ons net zo belangrijk als de trainingen", zegt trainer Bart Hompes. "De jeugdklasse leert zo zelf hoe hun motor in elkaar zit en hoe ze onderdelen moeten vervangen." De spelers zijn de enige motoballers van Nederland. "Bijzonder", noemen Hompes en de jongens dat. Maar er zitten ook nadelen aan. Omdat er geen andere teams zijn om tegen te spelen, moeten de spelers altijd naar het buitenland voor wedstrijden. "We spelen mee in de Zuid-Duitse competitie. In het weekend moeten we dus al snel zo'n 450 kilometer rijden voor een wedstrijd", legt Hompes uit. "We zouden graag zien dat het wat groter wordt in Nederland. Maar de ervaring leert dat opstartkosten voor een vereniging wat hoog zijn."

"Ik denk dat ze een goede kans maken."