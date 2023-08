Duizenden liters water spuiten de lucht in na foutje van bouwvakkers

Duizenden liters water spoten woensdagmiddag zeker tien meter de lucht in op de Sint Ceciliastraat in Tilburg. Dat gebeurde nadat bouwvakkers een leiding van de stadsverwarming raakten.

Op de plek waar het misging wordt op dit moment een grote woontoren gebouwd, de High Lane. Hoe het precies mis kon gaan, is nog niet duidelijk. De bouwvakker wisten even later trouwens zelf de schade wat te beperken. Met een graafmachine werd een grote zandzak op het lek gelegd.

In oktober moet de toren tegenover het Spoorpark klaar zijn. In het gebouw moeten 150 appartementen komen.