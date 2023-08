Fietsers gezandstraald door passerende trucks: 'Blij als het gaat regenen'

Bewoners van Maarheeze kijken met verlangen uit naar de eerste druppels regen die donderdag zullen vallen. Daarmee komt een einde aan de enorme stofwolken die al de hele week opstuiven op de Grote Bleek. Telkens als een auto's of vrachtwagen voorbijraast, worden wandelaars en fietsers gezandstraald. "Je ziet geen hand voor ogen", zo klinkt het.

Een van de bewoners aan de Grote Bleek stuurde lokale omroep Cranendonck24 wat filmpjes toe. Daaruit blijkt dat de mopperaars niet overdrijven. Niet alleen weggebruikers hebben last van de stofwolken. Ook buurtbewoners ondervinden hinder en hebben bij de gemeente Cranendonck aan de bel getrokken.

Een woordvoerder laat weten: "Vanwege groot onderhoud op de Sterkselseweg is een tijdelijke omleidingsroute ingesteld. We nemen nu extra maatregelen om de overlast en het slechte zicht door stofvorming zoveel als mogelijk te beperken. We komen hiermee de omwonenden zoveel mogelijk tegemoet. We gaan de bermen nat houden, dit gaan we per direct regelen."

In de video zie je de stofwolken door vrachtwagens in Maarheeze.