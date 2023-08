Twee mannen door politie met getrokken wapen uit auto op A50 gehaald

De politie heeft woensdagmiddag twee mannen aangehouden op de A50 bij knooppunt Paalgraven bij Oss. Dat gebeurde met getrokken vuurwapen, zo laat de politie weten. Tijdens de aanhouding is niet geschoten en er raakte niemand gewond. Aanleiding was een melding van een bedreiging met een vuurwapen in Oss. Ook daar raakte niemand gewond.

Het slachtoffer bracht de politie op het spoor van de verdachten. Die konden op de A50 de twee verdachten laten stoppen en aanhouden.

Op het moment dat de arrestatie plaatsvond, stond er bij het knooppunt een lange file. Er was een ongeluk gebeurd waarna de linkerrijstrook dichtging. Meerdere auto's moesten worden geborgen. In de andere rijrichting ontstond een kijkersfile. De vertraging liep op tot een uur, aldus Rijkswaterstaat. De weg is rond half zes weer helemaal vrijgegeven.

Toch zal de verkeershinder nog even aanhouden, want na de arrestatie doet de politie bij knooppunt Paalgraven onderzoek. Daarvoor is de oprit in de richting van Eindhoven tijdelijk gedeeltelijk afgesloten. Ook de bedreiging in Oss wordt in het onderzoek meegenomen.